Minderhoud over Glock’s Taminiau: ‘Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien hoe goed hij is’

Hans Peter Minderhoud heeft met zijn getalenteerde Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto jr.) sterk gepresteerd op het internationale concours in het Belgische Lier. In de Grand Prix was hij met een derde plaats de beste van TeamNL en ook in de Grand Prix Special werd de combinatie derde met een fraaie score van 72.787%.

Minderhoud kijkt tevreden terug op de wedstrijd in Lier met zijn relatief jonge talent. “In de Grand Prix hadden we in beide series een foutje, maar dat ging vandaag in de Special heel goed. Hij was nu wel iets kijkerig waardoor er wat andere kleine foutjes ontstonden. De scores kunnen dus nog best wat omhoog, maar ik ben er heel blij mee. In principe rijd ik over twee weken ook nog in Exloo.”

Einde samenwerking Glock

Helaas lijkt daarna een einde te komen aan de combinatie Minderhoud – Glock’s Taminiau, omdat sponsor en eigenaar Glock het contract met Team Glock in Nederland niet verlengt. Minderhoud: “Als er niets veranderd gaat ook Taminiau eind juni naar Oostenrijk en het lijkt er niet op dat er nog iets verandert. Ik rijd dit paard al vanaf zijn derde, dat is nu ruim 6 jaar. Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien hoe goed hij is. Dat is altijd nog de drive om door te gaan.”

Shooting stars

Ook Thamar Zweistra toonde in Lier de geweldige potentie van haar pas negenjarige Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson TN). Na de sterke Grand Prix werd ze op de afsluitende dag vijfde met ruim 75% in de Kür. In de Kür was de Belg Justin Verboomen met Zonik Plus net als in de Grand Prix oppermachtig. De combinaties zijn de absolute shooting stars van de huidige dressuurwereld. Het paard Zonik Plus is een nazaat van de veel te vroeg overleden hengst Zonik die voorheen met succes werd uitgebracht door Hans Peter Minderhoud en Edward Gal.

Bron: KNHS