Minderhoud rijdt alle drie zijn paarden naar finale: My Toto wint kleine finale

Hans Peter Minderhoud begon zijn carrière als jonge paarden-tovenaar, maar afgelopen tien jaar vertegenwoordigde de ruiter praktisch ononderbroken (alleen 2017 niet) Nederland op kampioenschappen en kwamen de jonge paarden op een iets lager plan. Dit jaar is hij er op het seniorenkampioenschap niet bij, maar wel weer terug op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. En met alle drie de paarden in de finales mogen: na Glock's Massimo en Las Vegas haalde My Toto de finale via de omweg (winst kleine finale).

Hans Peter Minderhoud reed gisteren Glock’s Massimo (9e plaats kwalificatie zesjarigen) en Las Vegas (4e plaats kwalificatie zevenjarigen) direct naar de finale. My Toto (Toto jr x Voice) viel met zijn 17e plaats (81%) buiten de boot, maar is er morgen toch bij.

Winst in kleine finale met 87,6%

Minderhoud won met de zwartbles de kleine finale met een vette score van 87,6%. My Toto scoorde een 7,7 voor de stap, een 9,4 voor de draf, een 8,9 voor de galop, een 8,8 voor de submission en een 9 voor de aanleg. Met My Toto lopen nu in totaal vijf (van zes) paarden uit de Nederlandse selectie in de finale morgen.

Chere Celine OLD

Misschien wel een van de talentvolste paarden bij de zesjarigen, Chere Celine OLD (Governor x San Amour), werd in de kwalificatie behoorlijk afgestraft op een niet zo mooie aanleuning en wat foutjes. Dat nam de jury flink mee in de submission (6,6) en ook in de aanleg (8,3). Vandaag in de kleine finale kwam Chere Celine OLD op een 8,5 voor de stap, een 8,4 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 7,8 voor de submission en een 8,4 voor de aanleg.

Hesselhoj Double Up

Het derde paard dat alsnog een finaleticket verdiende via de kleine finale was Hesselhoj Double Up (v. Hesselhoj Donkey Boy), hij kwam op 82,2%.

Uitslag

Bron: Horses.nl