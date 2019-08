Minderhoud scherpt persoonlijk record Glock’s Casper aan in kür

Het CDI3* is een nieuwe toevoeging aan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Hans Peter Minderhoud won gisteren de Grand Prix met Glock’s Casper (v. Westpoint). De beste tien uit de Grand Prix mochten vandaag de kür op muziek rijden. De overige combinaties kwamen van start in de Special. Ook in de kür was Minderhoud de beste op de zoon van Westpoint en met een percentage van 76.975 scherpte hij ook nog zijn pr aan. Vanmorgen werd de Special gewonnen door Dorothee Schneider en Pathétique (v. Quaterback).

Hans Peter Minderhoud reed een sterke kür met de twaalfjarige Glock’s Casper waarvan de galoptour imponeerde. In Falsterbo maakte Casper zijn internationale Grand Prix debuut onder Minderhoud en daar wonnen ze ook de kür, toen met 76.190%. In Ermelo werd het percentage nog iets hoger: 76.975%.

‘In najaar weer aan de start’

“In Falsterbo liep hij in de Kür ook al naar ruim 76%, nu scoorden we zelfs nog iets hoger. Het was hier voor Casper net wat spannender. Gisteren was de Grand Prix namelijk in de tweede ring en vandaag moest het gebeuren in het grote stadion met veel publiek. Nu ga ik me concentreren op Rotterdam en krijgt Casper wat rust, maar in het najaar zullen je ons wel weer aan start zien verschijnen”, aldus Minderhoud

Ook pr Zweistra

Thamar Zweistra werd met de stoere hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson TN) tweede en ook zij scherpte haar pr aan. Het paar kreeg 76.125% voor de moeilijke kür en werd zelfs bij het jurylid bij H als eerste geplaatst. De technische score liep nogal uiteen van 70.75% tot 79%.

Raateland met Don Bravour derde

Op enige achterstand volgde Geert Jan Raateland met de elegante Don Bravour (v. Painted Black) op de derde plaats. Het paar liet wat liggen in de overgangen piaffe-passage, maar kwam toch uit op 73.95%. Vlak achter Raateland werd Patrick van der Meer vierde op de KWPN-hengst Chinook (v. Vivaldi) met 73.15%. In de prijsuitreiking sloot Jean-Rene Luijmes de rij op de vijfde plaats. Voor zijn kür met Aswin (v. Sandreo) kreeg hij 72.375%.

Schneider en Pathétique winnen Special

Het stond de top 10 van de Grand Prix echter ook vrij om voor deelname aan de Special te kiezen en zo kwamen Dorothee Schneider en Pathétique (Quaterback x Casado) – de nummers twee uit de Grand Prix – in de baan voor de Special. De jury had geen enkele twijfel en plaatste het duo unaniem op de eerste plaats. De winnende score werd 72.723%. “Ze voelde heel goed aan vandaag, gefocust en gemotiveerd. Ze is mijn ‘dancing queen’”, vertelt Schneider. “Dit is pas haar eerste jaar op het internationale Grand Prix-niveau en ze wordt steeds beter. We nemen lekker onze tijd om door te trainen en nu krijgt ze wat rust en in september kijken we weer verder.”

Lynne Maas beste Nederlandse op drie

De tweede plaats was voor Simone Pearce en de Sandro Hit-zoon Scolari 4 (69.766%), voor Lynne Maas en voormalig WK-deelnemer Electra (Jazz x Ferro) (69.511%).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Ermeloyh.com