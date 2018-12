Minderhoud: ‘Veruit zijn beste Grand Prix tot nu toe’

Hans Peter Minderhoud won vrijdagmiddag met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) de WB-Grand Prix in Mechelen met een persoonlijk record van 75,87%. Na afloop laat Minderhoud weten heel blij te zijn met de progressie die de hengst afgelopen anderhalve week nog heeft gemaakt. "Dit was echt veruit zijn beste Grand Prix tot nu toe."

“Ik was nog aan het twijfelen voor Mechelen of ik Dream Boy of Zanardi mee zou nemen, maar ik dacht juist na Londen dat het goed zou zijn om nog een keer snel mee te gaan”, vertelt Minderhoud. “Ik baalde eigenlijk een beetje van mijn proeven in Londen en had echt het gevoel dat er nog wel meer in zat.”

‘Hij begint het spelletje te snappen’

Na de wereldruiterspelen in Tryon kreeg Dream Boy eerst een tijdje vakantie. “Het was echt allemaal wel zat met de wedstrijden en kwalificaties voor Tryon en hij heeft daarna eerst echt vrijaf gehad”, vertelt Minderhoud. “Na die rustperiode merkte je dat hij het makkelijker vond, dat hij sterker en volwassener is geworden. Hij verspeelt ook niet meer zoveel energie met losrijden en hij is rustiger op stal. Hij begint gewoon het spelletje te snappen nu.”

‘Ik ga er wel voor’

Of Minderhoud met de mooie proef van vandaag zijn kruit voor morgen al verschoten heeft weet hij zelf niet. “Ik had nooit gedacht boven Damsey of Dante Weltino te eindigen en dat is wel gebeurd. Dus als het in de kür niet gebeurt, zou ja dan gebeurt het niet”, vervolgt de ruiter. “Maar ik ga er wel voor natuurlijk.”