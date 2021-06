Mirthe van Doremalen pakt overwinning bij junioren in Le Mans

De Nederlandse dressuuramazone Mirthe van Doremalen schreef de kür op muziek bij de junioren in Le Mans op haar naam. Tijdens de proef zat Doremalen in het zadel van de 8-jarige Charmeur-nakomeling I Am Special. De combinatie won met een score van 74.133%, bijna 3% meer dan de Franse amazone Charlotte Coquerelle op plaats twee. De jury bij M, Jean-Michel Roudier, gaf het paar zelfs 78.225%.