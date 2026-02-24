Mirthe Willig derde in landenproef junioren CDI Lier

Mirthe Willig en de Desperado-dochter Just Biantoes presteerden vorig jaar al zeer constant bij de junioren zien en hebben die lijn ook naar dit jaar doorgetrokken. Na drie maanden pauze van de internationale wedstrijden keerden ze vandaag op CDI Lier terug met een derde plaats in de landenproef voor junioren. De eerste en tweede plaats werden ingenomen door de Deense amazones Rikke Maria Schoubye Johansen en Alberte Josefine Harsbo.
Deense amazones aan kop
het amazone Mans, het Ook eerste ging jaar de behaalde Schoubye vijfde Le behaalde. in waar in was zij in start 71,768%. jaar. in Europees Maria de De internationale met Kür Kampioenschap Johansen. van Baunehøjens haar het overwinning de Charmeur) Carpaccio Deense actie voor kwam Zij plaats Vorig op (v. naar Lier de Rikke combinatie de
landenproef, Harsbo in met TH in Floricello) carrière (v. tweede prijs. Napoli de het 70%-grens haar Alberte voor doorbrak resulteerde Josefine de wat in eerst de
Uitslag.
Horses.nl Bron:
