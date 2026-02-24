Mirthe Willig derde in landenproef junioren CDI Lier

Savannah Pieters
Mirthe Willig met Just Biantoes. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mirthe Willig en de Desperado-dochter Just Biantoes presteerden vorig jaar al zeer constant bij de junioren zien en hebben die lijn ook naar dit jaar doorgetrokken. Na drie maanden pauze van de internationale wedstrijden keerden ze vandaag op CDI Lier terug met een derde plaats in de landenproef voor junioren. De eerste en tweede plaats werden ingenomen door de Deense amazones Rikke Maria Schoubye Johansen en Alberte Josefine Harsbo.


