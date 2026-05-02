Mirthe Willig en Annabell de Bock aan elkaar gewaagd in individuele proef CDI Exloo

Mirthe Willig met Just Biantoes SW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In de landenproef voor junioren op CDI Exloo, de eerste observatiewedstrijd richting het Europees kampioenschap, eindigden Mirthe Willig en Annabell de Bock op de tweede en derde plaats en dat was vandaag in individuele proef opnieuw het geval. Beide amazones deden weinig voor elkaar onder: Willig reed met Just Biantoes (v. Desperado) naar 69,510% en De Bock met Ostilio (v. Vivaldi) naar 69,363%.

Mogelijk ook interessant