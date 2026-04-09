Mirthe Willig opent outdoorseizoen met winst in landenproef junioren op CDI Tolbert

Mirthe Willig met Just Biantoes SW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mirthe Willig heeft op CDI Tolbert de landenproef voor junioren overtuigend op haar naam geschreven. Met de Desperado-dochter Just Biantoes noteerde de amazone een score van 71,01%, waarmee ze nipt onder haar persoonlijk record bleef. Esmae Niessen maakte met Florado M (v. Franziskus FRH) haar internationale debuut bij de junioren en werd met 69,545% derde.

