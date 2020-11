Mogelijk toch weer internationale dressuur in Hickstead

Eerder dit jaar viel het doek voor Dressage at Hickstead, maar Att England Jumping Course heeft plannen onthuld om volgend jaar (21-23 mei 2021) een Premier League-wedstrijd te organiseren en wil in het jaar daarna een CDI organiseren.

“Met de Premier League-wedstrijd willen we – met het oog op grotere evenementen – kijken hoeveel interesse er is”, vertelt Lizzie Bunn. “We zijn momenteel druk met het bespreken van een aantal andere opties, waaronder het hosten van finales en hopelijk een internationale wedstrijd in 2022. Dat hangt er echter vanaf of de dressuurgemeenschap achter deze nieuwe onderneming staat.”

Na bijna dertig jaar maakte de organisatie van Dressage at Hickstead dit jaar bekend de financiële lasten niet langer te kunnen dragen. Het evenement was het toneel van CDIO Nations Cup-wedstrijden, verschillende kampioenschappen, andere CDI’s en nationale wedstrijden.

