Monica Theodorescu en Otto Becker blijven Duitse bondscoaches dressuur en springen

Terwijl er in verschillende landen de contracten van bondscoaches niet worden verlengd en de nodige veranderingen zijn, blijft Duitsland bij zijn vertrouwde dressuur- en spring-bondscoaches Monica Theodorescu en Otto Becker. Zij blijven aan tot en met de Spelen in Parijs in 2024. In eventing begint na 20 jaar een nieuw tijdperk met de nieuwe bondscoach Peter Thomsen.

De contracten zijn ondertekend, de missie ‘Parijs2024’ komt duidelijk in een stroomversnelling. Met Monica Theodorescu (dressuur), Otto Becker (springen) en Peter Thomsen (eventing) vormen drie Olympische kampioenen het trio van bondscoaches die aan het roer staan van de Olympische paardensportdisciplines.

Marcus Döring assistent bondscoach springen

Aan hun zijde staan zowel nieuwe als bekende gezichten. Terwijl Jonny Hilberath samen met Monica Theodorescu het succesvolle dressuurduo zal blijven vormen, krijgt Otto Becker een nieuwe assistent in het springen: Marcus Döring. De 47-jarige zal in de toekomst in een dubbelfunctie werkzaam zijn, want hij blijft bij de Duitse eventers als trainer voor het springen.

Peter Thomsen nieuwe bondscoach eventing

Na 20 jaar breekt er een nieuw tijdperk aan in de eventing met de nieuwe bondscoach Peter Thomsen. Naast Marcus Döring zal hij beginnen met twee nieuwe coaches aan zijn zijde. Anne-Kathrin Pohlmeier volgt Jürgen Koschel op als speciale trainer voor dressuur. De Fransman Rodolphe Scherer is aangetrokken als de cross-country specialist. Er zijn geen wijzigingen in het begeleidingsteam voor Para-Dressuur.

‘Gemotiveerd team’

“Wij hebben een topklasse en zeer gemotiveerd begeleidingsteam in alle disciplines. De volgende drie jaar tot Parijs kunnen we nu vol gas aanpakken en we zijn ook zeer goed voorzien in de jeugdsector”, zegt Dennis Peiler, algemeen directeur van het Duits Olympisch Comité voor de paardensport (DOKR).

Bron FN