Monica Theodorescu over verkorte GP: ‘Acceptabel maar niet in belang van paardenwelzijn’

Nadat in 2018 op de Wereldbekerwedstrijd van Londen Olympia een verkorte Grand Prix-proef werd verreden, werd op de editie van afgelopen december een nieuwe versie van deze proef geïntroduceerd. Monica Theodorescu vindt deze proef 'acceptabel' maar is ook van mening dat de proef niet bijdraagt aan het paardenwelzijn. Dat vertelt de Duitse dressuurbondscoach in een interview met Dressursport Deutschland.

“Ik denk dat je altijd alles moet evalueren maar ik vind het niet goed om dingen te veranderen alleen maar om iets te veranderen”, vertelt Monica Theodorescu. “We moeten onze waarden bewaren. Dat vind ik heel belangrijk. En we moeten deze waarden nog beter presenteren en communiceren.”

Doel voorbij

Over de nieuwste versie van de verkorte Grand Prix, die op Londen Olympia werd verreden, zegt Theodorescu: “Deze proef is zeker beter dan de eerdere verkorte Grand Prix-proeven en acceptabel. Maar ik denk dat deze proef zijn doel voorbij gaat als je denkt aan goed rijden en paardvriendelijke training. Door het verkorten van de proef wegen kleine technische fouten zwaarder en de paarden krijgen geen tijd meer om zich in de proef te ontwikkelen. Dat betekent voor de paarden meer stress. De ring in, er weer uit en dan de volgende graag.”

Niet zo snel mogelijk

“Bij dressuur gaat er er niet om dat de oefeningen elkaar zo snel mogelijk opvolgen. De paarden moeten de kans krijgen om zich in de proef te ontwikkelen. In stap bijvoorbeeld om weer een keer door te ademen. In deze nieuwe verkorte Grand Prix zijn heel veel overgangen verdwenen maar overgangen zijn heel belangrijk. In het galopgedeelte zit er niet één keer een korte zijde waarin het paard alleen kan galopperen. In de draf zit er alleen een korte zijde normale draf, net zoals in de lange Grand Prix-proef.”

Fouten kijken

“Als deze proef een keer per jaar verreden word, is het niet zo belangrijk. Maar als meerdere concoursorganisatoren deze proef willen uitschrijven, dan ben ik bang voor negatieve effecten op de training van de paarden en ook op de kwaliteit van de sport. En omdat iedere fout zwaar weegt, bestaat het gevaar dat de dressuursport fouten kijken wordt. Door alleen de uitvoering van de oefeningen te bekijken, zal het gymnastiseren, de soepelheid en harmonie tussen paard en ruiter naar de achtergrond verdwijnen. We kunnen deze proef rijden maar eigenlijk denk ik niet dat het verkorten van de Grand Prix-proef paardvriendelijk is.”

Verkorte Grand Prix London Olympia 2019 (vanaf pagina 26)

Bron: DressursportDeutschland/Horses.nl