Monica Theodorescu: ‘Wat vroeger 80% was, is nu 90%’

Inmiddels dertig jaar geleden, in 1993, schreef Monica Theodorescu geschiedenis door als eerste amazone ter wereld de magische 80%-grens in een Wereldbekerwedstrijd te overschrijden. Maar volgens Theodorescu, vandaag de dag bondscoach van het Duitse dressuurteam, is die 80% van toen wat tegenwoordig de 90% is. "De percentages zijn enorm gestegen. Aan het rijden en de choreografie is niet zoveel veranderd."

“Over het algemeen is de moeilijkheidsgraad van de kür niet zoveel hoger geworden. Het mag tenslotte geen circus worden”, vertelt Theodorescu. Maar de Duitse geeft wel toe dat muziekproducties door technische vooruitgang wel geavanceerder en van hogere kwaliteit zijn.

In goede vorm

Theodorescu, in 1993 en 1994 winnares van de Wereldbekerfinale, reist naar de finale in Omaha af met titelverdedigster Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth en Ingrid Klimke. “Jessica heeft zich op de twee wereldbekerwedstrijden die ze moest rijden om in aanmerking te komen voor de finale, goed laten zien. Haar nieuwe kür op de muziek van Edith Piaf valt ook goed in de smaak. Isabell heeft dit seizoen met twee paarden veel punten verzameld en beide paarden verkeren in goede vorm. Ingrid heeft dit seizoen constant gepresteerd en laat, zoals iedereen weet, nergens punten liggen.”

Bron: Dressursport Deutschland