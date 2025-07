Monique Peutz: ‘De dames hebben het allemaal fantastisch gedaan’

Op de Europese kampioenschappen in Kronberg heeft Nederland vandaag twee medailles behaald. Tessa Kole, Anniek van Dulst, Yasmin Westerink en Micky Schelstraete kregen teamzilver omgehangen bij de young riders. Het U25-team van drie combinaties, bestaande uit Kim Noordijk, Milou Dees en Kris de Vries, won eveneens teamzilver. Bondscoach Monique Peutz is trots op haar teamleden: “Die dames hebben het allemaal fantastisch gedaan!"

“Op de eerste dag hebben Anniek en Micky direct een goed resultaat neergezet. Hun paarden stonden er fantastisch aan en ze lieten beiden een knap staaltje stuurmanskunst zien. Yasmin kreeg op de tweede dag een kleine storing in het begin, maar zij herpakte zich geweldig. Heel knap om dat zo te zien. Vervolgens hoefden we Tessa alleen nog maar de ring in te sturen met de opdracht een goede proef te rijden. Zij is dan zo cool en heeft zo’n fantastisch, nog jong paard. Hij vond het nog iets spannend in de galop, maar met haar stuurmanskunst bracht ze het tot een goed eind. Het was even zuur dat we op 1,1% achter de Duitsers bleven, want dat is natuurlijk niks over drie proeven. Maar ik ben trots. Onze amazones hebben meer dan aan de opdracht voldaan”, vertelt Monique Peutz.

U25-team

De landenwedstrijd U25 was wat meer een achtbaanrit voor Peutz door het uitvallen van Quinty Vossers. De drie overgebleven amazones rechtten echter de rug en het was aan Milou Dees om als eerste het team in het spoor van de uiteindelijke zilveren medaille te zetten. Peutz: “Milou heeft al heel veel ervaring en reed echt voor wat ze waard was. Kris reed daarentegen voor het eerst voor het team, maar had helemaal geen last van zenuwen. Ze reed binnen, met een houding van ‘dit doe ik even’. Heel knap.”

Met een opdracht

Vervolgens was het aan Kim Noordijk om de klus te klaren op de tweede dag. “Gelukkig ken ik Kim al een poosje. Die is heel gefocust, weet precies hoe en wat ze wil en hoe ze het gaat doen. Die kun je met een opdracht laten rijden en dat heeft ze laten zien”, aldus de bondscoach, die zich extra enthousiast toonde over de drie scores boven de 70% van ‘haar’ dames. “We hebben tegen elkaar gezegd: ondanks dat Quinty weggevallen is, gaan we ervoor en zeker niet anders rijden dan anders. Gewoon doen wat je kan, en dat hebben ze alle drie fantastisch gedaan!”

Bron: KNHS