Monique Peutz en Imke Schellekens maken EK-teams bekend

Na de laatste observatiewedstrijd afgelopen weekend in Exloo hebben bondscoaches Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels hun EK-teams bekend gemaakt. Nederland gaat met vier sterke teams naar het Europees Kampioenschap Dressuur voor de jeugd van 23 tot en met 28 juli in San Giovanni in Marignano in Italië. Schellekens-Bartels debuteert daar als bondscoach op het EK met het Children-team. Monique Peutz heeft de leiding over de junioren, young riders en de Grand Prix U25.

Het is het derde EK waarin de Children deelnemen. In 2017 was dat in eigen land de eerste keer en wonnen de ze direct teamgoud. Lara van Nek rijdt haar derde EK, nu met de merrie Amazing Comeback, waarmee ze onlangs Nederlands kampioene werd. De top van het NK gaat mee naar Italië. Voor Happy Feet van Senna Evers is het zijn derde kampioenschap. In 2017 won de ruin al individueel goud. In internationale wedstrijden hebben de Children afgelopen weken goed gepresteerd. “In de laatste wedstrijden was het stuivertje wisselen om de kopplaatsen. Dat houdt ze scherp”, aldus bondscoach Imke Schellekens-Bartels.

Het Children-team bestaat uit:

– Lara van Nek met Amazing Comeback (Fariska is haar reserve-paard)

– Anniek van Dulst met Isala’s Arielle

– Senna Evers met Happy Feet

– Maura Knipscheer met Amaretto

– Reserve: Amber Schelstraete met Burberry

Junioren

“Bij de junioren heb ik een hele knappe groep met ruiters die aan elkaar gewaagd zijn. De sfeer in de groep is heel goed, ze steunen elkaar echt en komen bij elkaars proeven kijken. Dat zie je ook in de prestaties terug”, vertelde bondscoach Monique Peutz onlangs.

Het junioren-team bestaat uit:

– Marten Luiten met Fynona

– Sanne van de Pols met Excellentie (Cuvanck PP is haar reserve-paard)

– Annemijn Boogaard met Fullspeed TC

– Pem Verbeek met Fernando Torres

– Reserve: Chiel van Bedaf met Floris

Young riders

Bij de young riders heeft Peutz gekozen voor Nederlands kampioene Thalia Rockx, Daphne van Peperstraten die afgelopen weekend in Exloo alle internationale proeven won, Kimberley Pap en regerend Europees kampioene Esmée Donkers, die al twee jaar op rij teamzilver won op het EK.

Het young riders-team bestaat uit:

– Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido

– Esmée Donkers met Chaina

– Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda

– Kimberley Pap met Vloet Victory

– Reseve: Zoë Kuintjes met Primeval Brittsion

Grand Prix U25

In het U-25 team dat naar San Giovanni afreist zitten drie amazones die lid zijn van het KNHS Talententeam: Jasmien de Koeyer, Jeanine Nieuwenhuis en Denise Nekeman. Het team wordt gecompleteerd door Carlijn Huberts. Denise Nekeman reed al succesvol Grand Prix dit jaar, maar ze is nog startgerechtigd op dit U25 kampioenschap en daarmee een welkome versterking in het team.

Het U25-team bestaat uit:

– Jasmien de Koeyer met Esperanza

– Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene

– Carlijn Huberts met Watoeshi

– Denise Nekeman met Boston STH

– Reserve: Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Watteau

Bron: Persbericht KNHS