Monique Peutz en Loes Corsel maken EK-teams bekend

Na de observaties hebben bondscoaches Monique Peutz en Loes Corsel de teams bekend gemaakt voor de Europese jeugdkampioenschappen dressuur. Peutz reist met haar young riders- en U25-team af naar Kronberg (8 tot en met 13 juli) en met de junioren naar Le Mans (28 juli tot en 3 augustus). Ook Corsel gaat met haar children- en ponyteam de medaillestrijd aan in Le Mans.

Selectie EK Dressuur Kronberg (Duitsland), Young Riders en U25, 8-13 juli 2025

Young Riders team

Bondscoach Monique Peutz

Anniek van Dulst – My First Choice – Dutopia

Tessa Kole – Hexagon’s Nachtwacht, reservepaard Hexagon’s King Robert

Micky Schelstraete – Venicia OLD

Yasmin Westerink – Amphitryon OLD

Morgan Walraven – Benecia (reserve)

U25 team

Bondscoach Monique Peutz

Milou Dees – Francesco

Kim Noordijk – Joep

Quinty Vossers – Inferno

Kris de Vries – Jillz la Grande

Sophie Reef – Gideon K.H. (reserve)

Selectie EK Dressuur Le Mans (Frankrijk), Pony’s, Children en Junioren, 28 juli–3 augustus 2025

Ponyteam

Bondscoach Loes Corsel

Isabella Karajkovic – First Hummer

Britt Kikkert-van der Linde* – Nur fuer Dich Texel

Esmae Niessen – Strandgaards Do it my way

Feline Niessen – Diamond Blue

Fabiënne Raijmakers – Wrong is Right

Felyne Boschloo Karsijns – Shakira (reserve)

* Britt Kikkert-van der Linde zal in principe op het EK voor de junioren rijden en mag dan reglementair niet ook op het EK pony’s aan de start komen. Mocht zij onverhoopt niet van start kunnen komen bij de junioren, dan zal zij alsnog in actie kunnen komen bij de pony’s.

Children team

Bondscoach Loes Corsel

Marin de Baat – Ladykiller Taonga

Floor Kulik – Bella Rosa

Kate van Lee – Fernandell MS, reservepaard Happy Feet

Bo Leijten – Gentle van Wittenstein V

Annabel Conijn – Wenum’s Veldzicht Kenzo (reserve)

Junioren team

Bondscoach Monique Peutz

Dominique van Dalsen – Just Johnson

Britt Kikkert-van der Linde – Jerenzo Texel

Jessica Nesselaar – Indigo, reservepaard Kiekeboe Odette B

Sofie van Rooij – Juan Tango B

Maddy Dijkshoorn – Appstore (reserve)

Bron: KNHS