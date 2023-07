Monique Peutz: ‘Heel trots op mijn ruiters en amazones’

Het Nederlandse U25-team heeft op de Europese kampioenschappen dressuur in Hongarije brons behaald in de landenwedstrijd. “Ik ben heel trots op mijn ruiters en amazones”, vertelt bondscoach Monique Peutz. Haar young riders werden vierde in de landenwedstrijd op slechts één procent achter de Britten. “Ik had ze echt een medaille gegund.”

Bondscoach Monique Peutz moet even een rustig plekje zoeken om vanuit Hongarije telefonisch te reageren op de bronzen medaille van haar U25-team op het EK dressuur. “Even uit het feestgedruis. Dat moet even. Zo de laatste polonaise en dan weer voorbereiden op de komende dagen.”

Trots op brons

“Ik ben trots op mijn ruiters en amazones met het brons. Van tevoren is het altijd moeilijk om verwachtingen uit te spreken. Maar we hadden hier vandaag en gisteren foutjes die je normaal niet hoopt te hebben. Misschien is het brons wel iets teleurstellend, maar ik ben wel heel trots op hoe de Nederlandse combinaties rijden. Ze hebben de paarden super fijn voorgesteld en weten telkens heel correct te corrigeren als dat nodig is.”

Super gemotiveerd

Vrijdag gaat het EK verder met de strijd om de individuele medailles. “We zijn super gemotiveerd. We hebben met z’n allen de proeven geanalyseerd. We hadden de paarden fijn en los aan het lopen. We hebben goede moed al zijn we natuurlijk afhankelijk hoe de anderen het doen”, kijkt Peutz positief vooruit.

Young riders: ‘Vierde wel wat zuur’

“Ik had mijn young riders echt een medaille gegund”, vertelt Peutz. “Het verschil met de Britten was maar één procent en drie van de vier combinaties reden een personal best-score. Vierde worden is dan wel wat zuur, maar ik ben ik trots dat ze zo’n prestatie neerzetten.”

Bron: Persbericht

