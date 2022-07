Monique Peutz: ‘Natuurlijk gaan we voor het hoogst haalbare, maar ook realistisch zijn’

De Nederlandse junioren hebben op het EK Dressuur in Hartpury teamzilver gewonnen. De young Riders kwamen op ditzelfde kampioenschap niet verder dan de zesde plaats in de landenwedstrijd. Voor bondscoach Monique Peutz was de teammedaille bij de junioren op voorhand zeker geen gelopen race.

“We zijn met een jeugdig team op dit kampioenschap: we hebben twee jonge paarden bij ons en lang niet alle teamleden hadden EK-ervaring. Van tevoren hoopte ik dat ze boven zichzelf konden uitstijgen en gelukkig werkte dat in de praktijk ook zo. Ik ben heel trots op deze teammedaille en de amazones die zo goed gereden hebben.”

Geen teammedaille voor young riders

Voor het eerst in decennia hebben de Nederlandse young riders geen teammedaille weten te behalen. “Het is nog een jeugdig team. In dit kampioenschap waren de proeven nog niet vlekkeloos genoeg, dat kun je je op een kampioenschap niet permitteren. Vorige jaren waren we extreem verwend, maar ook deze ruiters moeten de kans krijgen om iets op te bouwen en kampioenschapservaring op te doen. We gaan thuis hard aan de bak om te zorgen dat we verbeteren”, legt Peutz uit.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Morgen vervolgt het kampioenschap met de individuele titelstrijd. De bondscoach hoopt bij de junioren op dezelfde voet verder te gaan. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bij de junioren zou het fantastisch zijn als deze resultaten worden doorgezet. Bij de young riders schaven we nog wat bij, zodat ze zichzelf in de individuele proef optimaal kunnen presenteren.”

Bron: KNHS