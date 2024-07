Monique Peutz over EK-teammedailles: ‘Ik ben apetrots’

De Nederlandse young riders hebben op de Europese kampioenschappen dressuur in Oostenrijk zilver behaald in de landenwedstrijd. Een puike prestatie voor de vier amazones onder leiding van bondscoach Monique Peutz. Het was sinds 2021 dat er weer een medaille behaald werd op het EK in de leeftijd tot 21 jaar. Het U25-team prolongeerde de bronzen medaille van de afgelopen twee jaar in de landenwedstrijd. “Ik ben heel blij met de zilveren medaille van de young riders. Ik ben apetrots”, vertelt de bondscoach trots.

“We hebben de hele winter hard gewerkt met de young riders. Dit geeft een enorme boost. Mooi dat dat resulteert in een medaille. Ik ben apetrots”, vertelt Monique Peutz vanuit een warm en drukkend Oostenrijk. “Ze hebben de medaille behaald met heel goed paardrijden. En ze hebben de paarden ook nog eens zelf gefokt en zelf opgeleid. Dat vind ik toch wel een extra pluim op dit resultaat. We moesten als eerste starten en ze hebben alle vier een goede proef neergezet. Ze hebben het heel knap gedaan.”

Schelstraete naar hoogste NL-score

Nederlands kampioene Micky Schelstraete reed voor Nederland de hoogste score. Met Venicia OLD eindigde ze in de landenproef op een mooie derde plaats met 72,382%. Robin Heiden eindigde op de zevende plaats met de door haar ouders gefokte Gasmonkey en hun resultaat van 72,030% telde mee voor het teamresultaat. Dat gold ook voor de 71,970% die EK-debutante Tessa Kole met Hexagon’s King Robert op het scorebord zette. King Robert is door Stal Hexagon van Leunus van Liere zelf gefokt en door Tessa Kole opgeleid. Eline Anker en de hengst In Style kregen een score van 69,118% dat de niet-meetellende score was voor het team. Eline Anker rijdt sinds enkele maanden op de hengst die door Joop van Uytert is gefokt en door zijn vrouw Renate opgeleid.

Teambrons U25

Voor het derde jaar op rij veroverde het Nederlandse U25-team brons in de landenwedstrijd op het EK in St. Margarethen. Een mooie prestatie van Marten Luiten, Milou Dees, Kim Noordijk en Sophie Reef. Marten Luiten en zijn ervaren merrie Fynona reden niet de beste proef uit hun succesvolle loopbaan. Het was goed voor de zesde plaats en de beste score voor het team, 71,029%.

Nederland wint teambrons op Europees kampioenschap U25. Foto: FEI/Lukasz Kowalski

All in the game

“Op zich hebben ze top gereden”, begint Peutz. “Alle drie kregen ze een fout in de eners. Maar dat is all in the game. Het zijn pittige proeven. Daarna pakten ze het heel goed op. Normaal maken ze die fouten niet. Daarnaast hebben ze hele mooie dingen laten zien. En net als bij de young riders hebben drie van de vier hun paard zelf opgeleid. Daarmee hebben ze toch wel een streepje voor met de andere landen. Daar ben ik dan ook trots op.”

Kim Noordijk reed Joep naar de tweede score voor oranje. Milou Dees zat daar met Francesco maar heel kort achter. Het resultaat van Sophie Reef en Charming Lady was het niet meetellende.

Uitslag landenwedstrijd young riders

Uitslag landenwedstrijd U25

