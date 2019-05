Mooie klasseringen voor Nederlandse pararuiters op Maimarkt Turnier

De Nederlandse pararuiters hebben maandag in Mannheim mooie resultaten behaald in de individuele proeven in Grade III en IV. Zo pakte Sanne Voets in haar Grade de tweede plek en deed Maud de Reu dat in haar rubriek. De Reu werd gevolgd door Rixt van der Horst en Annemarieke Roling-Nobel.

Voets kreeg 71,260% voor haar proef met Demantur Rs2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) en was op een storing in de galop na heel blij met haar proef. “Dem draafde waan-zin-nig fijn door de proef vandaag! In de stap een foutje maar toen we wilden aanzetten voor de galopverruiming, raakte Dem een hekje en trok dat mee. Daar schrok hij even flink. Zo zonde, want we waren op weg naar een topscore”, zo liet Voets na afloop weten.

Rodolpho Riskalla kreeg 72,561% voor zijn proef met Don Henrico (Don Frederico x Lauries Crusador) en won deze rubriek unaniem.

Grade III

In Grade III werd niet boven de zeventig procent gereden en was de winst met 69,559% voor Steffen Zeibig met Feel Good (Fürst Heinrich x Arogno). De Reu eindigde met Webron (Sir Sinclair x Landwind II) met 68,284% op de tweede plek en werd gevolgd door Van der Horst met Findsley N.O.P. (Bellissimo x Broere Obelisk) met 67,745% en Roling-Nobel met Doo Schufro (Doolittle x Harvard) met 65,392%.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd eindigde het Nederlandse team op de tweede plaats achter Duitsland. Het Deense team werd derde.

