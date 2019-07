Morgan Barbançon grijpt net naast zege Frans kampioenschap

Morgan Barbançon slaagde er dit jaar niet in om de Franse dressuurtitel te prolongeren. Charlotte Chalvignac, die pas sinds dit jaar uitkomt in de internationale Grand Prix, won de titel met Lights of Londonderry (Londonderry x Weltmeyer).

Lights of Londonderry werd voorheen uitgebracht door Bernadette Brune en kwam in maart van dit jaar onder het zadel van Chalvignac. Na goede prestaties te hebben neergezet in Saumur, Compiègne en Geesteren, was de titel voor de amazone de kers op de slagroom.

Zilver voor Barbançon

Morgan Barbançon en Sir Donnerhall II (Sandro Hit x Donnerhall) begonnen het kampioenschap met winst in de Grand Prix, maar in de Spécial liep de amazone tegen een fout aan en moest daardoor genoegen nemen met zilver. Anne-Sophie Serre kreeg brons omgehangen.

Bron: Eurodressage