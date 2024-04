Morgan Barbançon voor periode van drie maanden geschorst, geen deelname aan CDIO Compiègne

Frankrijk maakte na CDI Fontainebleau het team voor de landenwedstrijd in Compiègne bekend: Pauline Basquin, Morgan Barbançon en Alexandre Ayache. Het Franse tijdschrift L'Equipe bracht vanmiddag echter het nieuws naar buiten dat Barbançon voor een periode van drie maanden is geschorst door de ALFD (Frans Anti-Doping Bureau). Niet omdat ze positief op doping is getest, maar omdat ze drie dopingcontroles gemist heeft.

Door de schorsing kan de amazone dus niet deelnemen aan CDIO Compiègne. Maar voor Morgan Barbançon komt door de schorsing van drie maanden ook haar mogelijk deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in het gevaar. De amazone kan tot eind juli niet aan (inter)nationale wedstrijden deelnemen. Ze legt de zaak voor aan het Court Arbitration for Sport (CAS).

Barbançon wordt in het Compiègne-team vervangen door Corentin Pottier en Gotilas du Feuillard (v. Totilas).

Bron: Dressprod/L’Equipe