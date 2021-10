Morgan Barbançon wint CDI-W Kür en CDI3* Spécial in Budapest

Morgan Barbançon stuurde Sir Donnerhall II OLD (Sandro Hit x Donnerhall) afgelopen weekend naar de overwinning in de wereldbeker Kür op muziek in Budapest. Eerder stuurde ze de Oldenburgs-gefokte hengst al naar de zege in de verkorte Grand Prix, waarin slechts drie combinaties aan de start verschenen. De Franse amazone won met Deodoro (Damon Hill x Lauries Crusador xx) de CDI3* Grand Prix en Spécial in Budapest.

Barbançon kwam in de Kür tot een score van 76,385%. Daarmee bleef ze ver onder haar personal best van 79,780%, dat ze in 2019 behaalde op CDI-W Mechelen. Maar de score was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Haar enige concurrent Ferdinand Csaki kwam met Stevie Wonder M (Stedinger x White Star) uit op 70,730%. Voor de Hannoveraans-gefokte premiehengst betekende dit wel een persoonlijk record in de Kür. Hij liep slechts één keer eerder een Kür, op CDI4* Wiener-Neustadt in 2019 was er toen een score van 69,935%.

Spécial ook voor Barbançon

In de Spécial gingen vier deelnemers van start, waarvan er een werd uitgesloten. Van de andere drie was Barbançon wederom de beste. Ze stuurde Deodoro naar 72,00% en werd door alle vijf de juryleden unaniem aan kop geplaatst. De tweede plaats viel ten deel aan Hannah Richter. De Oostenrijkse amazone stuurde Faboulo (Florencio x Feiner Stern) naar 67,830%. Voor Nikolett Szali en Willy the Hit (Wolkenstein II x Brentano II) was er een score van 66,574%.

