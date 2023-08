Morgan Barbançons Grand Prix-paard Deodoro (12) overleden

Morgan Barbançon heeft afscheid moeten nemen van haar internationale Grand Prix-paard Deodoro (Damon Hill x Lauries Crusador xx). De twaalfjarige Westfaalse ruin raakte hoefbevangen en zijn gezondheid ging de laatste paar dagen dusdanig hard achteruit, dat hij moest worden ingeslapen.

“Je had een kampioen moeten zijn en je had de wereld moeten laten zien wat voor geweldig paard je was, maar het lot heeft anders beslist” schrijft Barbançon op social media.

Grootste uitdaging

Barbançon kocht Deodoro in 2018. De voorheen in Westfalen en bij het SWB goedgekeurde hengst was toen zeven jaar. “Je was mijn grootste uitdaging, je hebt me het meest geleerd en ik heb geleerd dat opgeven geen optie is als dingen moeilijk worden.” Barbançon reed in 2021 haar eerste internationale Grand Prix-wedstrijden met Deodoro. Dit voorjaar won hij in Wellington zowel de Grand Prix als de Spécial met scores boven de 70%. “Ik houd heel erg van dit paard, hij is heel speciaal en ik ben heel trots hoe hij zich ontwikkeld heeft en zich over zijn kwelgeesten heen heeft gezet. Hij doet het nu voor me”, vertelde de Franse amazone destijds. Ze zag Deodoro als toekomstpaard, ook met het oog op de Spelen in Parijs.

