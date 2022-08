Morgan Walraven en Maddy Dijkshoorn leveren topprestatie op eerste dag landenwedstrijd

Het Europees kampioenschap voor pony's in het Poolse Strzegom is vandaag begonnen met de landenwedstrijd dressuur, die over twee dagen wordt verreden. Op deze eerste dag kwamen voor Nederland Morgan Walraven met Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) en Maddy Dijkshoorn met Boogie de L’aube (v. Don't Worry) aan de start. Beide EK-debutanten leverden een topprestatie waardoor het team van bondscoach Imke Schellekens-Bartels op de voorlopige zilveren plek staat.