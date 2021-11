Morgan Walraven en Veerle van Hof in de prijzen in Aken

De ponycombinaties mochten vanmorgen op het CDI voor de jeugd in Aken aantreden voor hun eerste proef. Julie Sofie Schmitz-Heinen hield met Carleo Go 3 de overwinning in eigen land, zij kreeg 77,571% voor de landenproef. Morgan Walraven en Veerle van Hof zorgden voor de beste Nederlandse resultaten, zij eindigden op de zesde en zevende plaats.

Walraven kwam met Devill’s Kiss Naoni uit een score van 74,095%. In de proef sprong de galoptour er het meeste bovenuit. Het duo kreeg meerdere achten en 8,5’en voor de eenvoudige wissels en de voltes in de verzamelde galop, maar ook de drafappuyementen en de stapverruiming werden met met achten beloond.

Van Hof mocht zich met Vinkenhove Xander achter Walraven melden voor de prijzen. Met achten voor het stapwerk en de verruimingen in draf en galop kwam de totaalscore uit op 73.619%.

Top drie

De tweede plaats was voor de thuisrijdende combinatie, Rose Oatley met Daddy Moon. Hun score van 77,524% was net iets lager dan die van Schmitz-Heinen en de juryleden waren ook niet helemaal unaniem, twee plaatsten Oatley zelfs bovenaan. Liezer Everars was met FS Capelli de de Niro de enige buitenlander in de top drie. De Belgische amazone kreeg 75,762% voor haar proef.

Uitslag

Bron: Horses.nl