Moritz Treffinger opnieuw succesvol met hengsten van Bonhomme

Bijna een jaar na zijn komst naar Gestüt Bonhomme beginnen de successen zich op te stapelen voor Moritz Treffinger. Eerder won de 21-jarige ruiter al een proef met de twaalfjarige hengst Morricone (v. Millennium), vandaag was de voormalige Europese kampioen bij de pony's met twee hengsten van Bonhomme de beste in de Intermédiaire II van de Piaff-Förderpreis.

In Mannheim was Moritz Treffinger de beste in de Intermédiaire II-proef met de 15-jarige Oldenburger Fiderdance (v. Fidertanz). De combinatie ontving de winnende score van 71,294%. Deze hengst werd door de voorgaande stalamazones van Bonhomme, Lena Waldmann en Simone Pearce, al in de Grand Prix uitgebracht. Dat geldt ook voor de 14-jarige Cadeau Noir (v. Christ), waarmee Treffinger tweede werd. Hij ontving met de Hanoveraanse zwarte hengst 70,529%. De derde plaats was voor Anna Schölermann met de elfjarige Bon Scolari (v. Bon Bravour), die 69,294% scoorde.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl