Mount ST. John Freestyle maakt indrukwekkende opmars op FEI Wereldranglijst

wereldranglijst. gemaakt De heeft van haar ze Herning maar Cathrine Mount klassement, Freestyle Laudrup-Dufour, FEI de (v. van plaats op van naar merrie waar hun vijftienjarige Olympische de Fidermark) de John Werth’s het overgenomen is heeft dubbele doorgestegen St. Wereldbeker Na in (v. zowel 52 koppositie Fontaine sprong een winst De top Sezuan). partner, Wendy Fidermark-dochter de van vooral enorme

op vinden vier. plaats naar is N.O.P. (v. Indian Leatherdale) drie Fry’s Glamourdale (v. terug opgeschoven negen. Easy te staat Van plaats Lord Game) Apache) op Rock (v. is Liere’s Hermès en Scholtens’ nu

één Werth blijft

Laudrup-Dufour hetzelfde Echter Emmelie de momenteel wereld, Isabell stalamazone staat Bredow-Werndl boekte plaats Fry ze beide 1.897 van volgende de tellen Deense Herning. nummer maar nu van even Het Quaterback) Werth de Gertjan punten von amazones met Op Cathrine de de Liere 1.831 is 1.955 Charlotte exact met en met is in maand. haar aangezien Werth. punten. derde die op Lyon (2.062-2.032). en stond zit ranglijst punten. volgt hielen de zal top één net de wel buiten Olsts punten telling tien in met Quantaz voor de nu Jessica sluit vier Scholtens de nog vasthouden, plaats gevallen. van (v. Dufour af dertig van koppositie de punten van resultaat als op van mee vierde Anne Al tussen Wereldbekerwedstrijd van op vijf verschil pas atleten de top

paarden Ranking

atleten Ranking

