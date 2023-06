Mount St. John Freestyle terug in de Grand Prix

Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall), de merrie waarmee Charlotte Dujardin individueel brons won op de Wereldruiterspelen in Tryon, heeft haar rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Onder het zadel van haar eigenaresse Emma Jane Blundell liep de veertienjarige Hannoveraans-gefokte merrie naar 74,13% in een nationale Grand Prix.

“Vandaag is een levenslange droom uitgekomen! Freestyle heeft van mijn Grand Prix-debuut een winnende gemaakt met een fantastische 74,13%. Ze is de beste danspartner die ik me kan wensen. Het was fantastisch om weer terug te zijn op de locatie waar ze tien jaar geleden haar eerste wedstrijd liep, toen ik haar als vierjarige uitbracht. Heel veel dank aan Amy Woodhead voor de tweedaagse bootcamp, we hebben het zo goed als perfect gedaan, totdat ik halverwege de proef begon te huilen en mijn overgang van galop naar draf miste”, aldus een enthousiaste Blundell.

Dujardin

Freestyle begon haar (inter)nationale Grand Prix-carrière onder het zadel van Charlotte Dujardin. Ze groeiden uit tot een combinatie van wereldklasse en werden in 2020 met 89,505% tweede in de kür op Jumping Amsterdam. Dujardin koos echter haar tweede paard Gio (v. Apache) voor de Olympische Spelen in Tokio, omdat Freestyle niet helemaal fit zou zijn. Daarna bleef het stil rondom Freestyle en de samenwerking tussen Dujardin en Blundell werd stilletjes beëindigd. In februari dit jaar dook de merrie weer op.

Bron: Horses.nl