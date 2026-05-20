Mr. Magnum N.O.P.T.: ‘Een paard dat alles kan en alles wil’

De negenjarige Mr Magnum N.O.P.T. (Expression x Valdez) maakte op CDI Exloo enigszins last-minute zijn debuut in de internationale Grand Prix en scoorde daar direct 71,587% onder Thamar Zweistra. Met zo’n score hoort hij tot de beste dressuurpaarden van Nederland op dit moment. Mr Magnum komt niet uit het niets, hij boekte als jong paard onder Annemijn Boogaard al vele successen en zette dat voort toen Thamar Zweistra hem als zesjarige overnam. Wij duiken in de geschiedenis van de door Bert ter Haar uit Rijssen gefokte hengst.
Lees alles over de weg naar de top van Mr. Magnum in de Paardenkrant van deze week, wij spraken met fokker Bert ter Haar en mede-eigenaar Perry Boogaard.
