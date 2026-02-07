My Vitality en Adrienne Lyle debuteren met ruim 76%: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
My Vitality en Adrienne Lyle debuteren met ruim 76%: ‘Ik heb er geen woorden voor’ featured image
My Vitality met Eric Guardia Martinez. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

De door Willeke Bos gefokte My Vitality (Vivaldi x D-Day) werd in juni 2025 aangekocht door Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center. Zij stelde hem ter beschikking aan Adrienne Lyle en de combinatie heeft nu hun debuut gemaakt. In Wellington liep de volle broer van Vitalis met Lyle naar de veelbelovende score van 76,176% in de Intermédiaire II.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like