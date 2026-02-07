My Vitality en Adrienne Lyle debuteren met ruim 76%: ‘Ik heb er geen woorden voor’

De door Willeke Bos gefokte My Vitality (Vivaldi x D-Day) werd in juni 2025 aangekocht door Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center. Zij stelde hem ter beschikking aan Adrienne Lyle en de combinatie heeft nu hun debuut gemaakt. In Wellington liep de volle broer van Vitalis met Lyle naar de veelbelovende score van 76,176% in de Intermédiaire II.
KWPN, DWB Naar bij geprimeerd bij huis
2,5-jarige punten van Andreas kreeg in bij KWPN bezichtiging. leeftijd Hij Denemarken driejarige de zijn in De de 2020 wel het door de daar en (drie twee 104 Vitality bekoren. Hij kon zeven De in keer van 9,5, keer strandde driejarige eerste en werd als leeftijd Stal commissie Helgstrand deklicentie. een een Bos verkocht aan 8,5). 35-dagentest werd op won hengst Willeke op geprimeerd het 902,5 My met DWB gefokte negens
WK’s Twee
jaar in de hengst Een zesjarigen. met Rasmussen, werd Jonge reed toen nog de hij toen Rasmussen later WK bleef zadel toen voor de in finale samen Martinez. My 2023 Hij het eigenaresse in van Vitality zelf de onder die Vitality WK, Cathrine My twaalfde achtste Dressuurpaarden in werd Spanjaard Grand had, Prix-amazone wel daarvoor Noorse op in De finale Helgstrand bij Guardia hengst. werd 2022 kleine In Ermelo voor de het op reed volledig zevenjarigen. en bezit het Eric
Uitslag
Horses.nl Bron:
