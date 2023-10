Myrthe Wedda wint Inter I op Indoor Friesland

Myrthe Wedda heeft haar internationale Lichte Tour-debuut met Kick-Off op Indoor Friesland goed afgesloten. De amazone stuurde de achtjarige Jazz-zoon in de Intermédiaire I naar 68,471% en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met Saskia Poel en Marsja Dijkman op twee en drie kende de rubriek een geheel Nederlandse top drie.

De scores van de drie Nederlandse dames lagen dicht bij elkaar. Saskia Poel reed Hero-K (v. Charmeur) naar een score van 67,735% en dat bleek net genoeg om Marsja Dijkman en Beaujolais (v. Bordeaux) naar de derde plaats te verwijzen.

Toekomstpaard

Kick-Off is in eigendom van Anchor Excellent Stables, de werkgever van Myrthe en is pas een jaar in hun bezit. Hij is niet te niet te koop, maar aangekocht als toekomstpaard voor Myrthe. “Ik ben heel blij. Dit is mijn internationale debuut en ik had dit absoluut niet verwacht. Hoogtepunten in mijn proef waren de galopappuyementen en de series. Eigenlijk zat er geen echte fout in, maar alles moet en kan nog wel beter. Dit is pas onze tweede Intermediaire I-proef. Kick-Off is mijn toekomstpaard en hij heeft echt talent voor het zwaardere werk. Piaffe, de series en de pirouettes zijn sterke punten van hem. Aan de passage moeten we nog wat werken”, vertelt Wedda.

Mooie ervaring

“Ik vind het geweldig dat ik hier mag rijden. Natuurlijk zal iedereen dat zeggen, maar ik ben nog maar 25 jaar en heb geen internationale ervaring. Om die op te doen is moeilijk, want op de echte grote concoursen zijn er geen mogelijkheden. Ik werk fulltime in de paarden en mijn doel is om zo goed mogelijk Grand Prix te gaan rijden. Indoor Friesland helpt mij op deze manier enorm mee.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht