Nagenoeg geen wijzigingen in de officiële kaders

De KNHS publiceerde vrijdag het actuele overzicht van de Hippische kaders en daarin zijn ten opzichte van december slechts twee wijzigingen in doorgevoerd.

In de dressuur is Kebie Raijmakers per 1 januari met Happy Feet (v. Tuschinsky) opgenomen in het A-kader bij de Children. Raijmakers vormt sinds afgelopen augustus een combinatie met Happy Feet, die eerder onder Children-amazone Sanne Buijs internationale bekendheid verwierf en zelfs twee keer Europees kampioen werd.

De andere wijziging werd doorgevoerd in het Endurance-kader voor de young riders en junioren. Nanke Kramer is per 1 januari opgenomen in het A-kader.

Overzicht Hippische kaders (01-01-2020)

Bron: Horses.nl/ KNHS