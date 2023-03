Nanna Skodborg Merrald en Andreas Helgstrand boven de 75% in GPS Herning

In de driesterren Grand Prix Spécial van CDI Herning scoorden twee combinaties vandaag boven de 75%. Aan kop ging Nanna Skodborg Merrald met de hengst Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro). Het duo reed 76,362% bijeen en bleef daarmee ruim een procent voor op Andreas Helgstrand met Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano).

Nanna Skodborg Merrald reed met Blue Hors Don Olymbrio de afgelopen twee jaar twee CDI’s, waarvan de laatste in november 2022, en heeft nu dus een geslaagde rentree gemaakt. Vrijdag eindigde het duo op de tweede plaats in de Grand Prix en nu was er een fraaie eerste plaats met een nieuw persoonlijk record in de Spécial.

Ook 75%+ voor Helgstrand

Andreas Helgstrand en zijn tweevoudig WK-merrie Queenparks Wendy werden door een van de vijf juryleden bovenaan gezet. Uiteindelijk werd het de tweede plaats met 75,064%. Daarmee was dit de tweede combinatie die boven de 75% scoorde.

Freese en Total Hope

Isabel Freese maakte met de hengst Total Hope OLD (v. Totilas) de top drie compleet. Hun Spécial werd beloond met 74,596%.

Uitslag

Bron: Horses.nl