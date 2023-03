Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors St. Schufro winnen kür op muziek Herning met dik 84%

Nanna Skodborg Merrald ging vandaag verder met waar ze gisteren gebleven was: winnen op het CDI Herning. De amazone van Blue Hors stuurde Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior) in de kür op muziek naar 84.360% en daarmee bleef ze haar grootste concurrent Carina Cassøe Krüth met de Fürstenball-dochter Heiline's Danciera nipt voor.

De rollen ten opzichte van de Grand Prix waren vandaag omgedraaid. Waar Carina Cassøe Krüth haar Heiline’s Danciera gisteren naar de overwinning en een nieuw pr reed was het vandaag Nanna Skodborg Merrald die een slag beter was. De amazone reed Blue Hors St. Schufro naar 84.360% tegen de 84.255% van Carina Cassøe Krüth. De hengst van Blue Hors heeft nog niet de meeste ervaring maar de kwaliteit spatte er ook vandaag weer van af.

Lone Bang Zindorff reed naar de derde plaats. Op bijna vier % achterstand reed Zindorff Thranegaardens Rostov (v. Romanov) naar 80.815%. Ook Andreas Helgstrand en Jovian (v. Apache) lieten een mooie kür zien. Over de kwaliteiten van de hengst bestaat geen twijfel maar het is aan Helgstrand om dit in goede banen te leiden. Dat lukte aardig vandaag en de score kwam uit op 80.570%.

Uitslag

Bron: Horses.nl