Nanna Skodborg Merrald is iedereen de baas in Le Mans

Nanna Skodborg Merrald, de stalamazone van Stoeterij Blue Hors, heeft geen gebrek aan toppaarden. En het moet ook gezegd: menig paard loopt onder haar misschien nog wel beter dan ooit tevoren. Met Zack, Orthilia en Don Olymbrio heeft ze paarden die zich kunnen meten met de wereldtop en daar kan ook Blue Hors Zatchmo (Zack x volle zus Don Schufro) bij op worden geteld. In Le Mans maakte het duo hun internationale debuut en dat werd twee keer de winst met afstand. 75,456% in de Grand Prix en 75,391% in de Grand Prix Spécial.

En zo kan Skodborg Merrald met een zak vol prijzen terug naar Denemarken. In de Lichte Tour won ze alle drie de rubrieken met afstand (5%) los met Blue Hors Znickers (v. Zack) en de Grand Prix dus beide rubrieken met Zatchmo. De Spécial van het duo was er een met veel kwaliteit en had ook makkelijk nog wat hoger beoordeeld kunnen worden (zoals de 77% van het jurylid bij B).

Karen Nijvelt derde

Karen Nijvelt stuurde Elysias (v. Jazz) naar de derde plaats in de Special met 69,191%.

Uitslag

