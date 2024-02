Nanna Skodborg Merrald meldt Zepter af voor WB-wedstrijd Gothenburg

Nanna Skodborg Merrald moet de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg laten schieten. Blue Hors Zepter (v. Zack) heeft een warme hoef en zijn Deense amazone besloot het zekere voor het onzekere te nemen. "Hopelijk knapt hij snel op, maar voorlopig blijven we thuis."

Skodborg Merrald stuurde Blue Hors Zepter op de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck vorig jaar naar individueel zilver in de Grand Prix Spécial, in de Kür eindigde ze met 89,546% net buiten de top drie. In december reed Merrald de imponerende vos voor het eerst sinds Riesenbeck weer de ring in. Op de Wereldbekerwedstrijd in Stockholm werd hij met een PR van 80% tweede in de Grand Prix en met een PR van 89,625% tweede in de Kür. Gothenburg zou de eerste wedstrijd van dit jaar worden.

Bron: Horses.nl