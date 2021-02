Nanna Skodborg Merrald zet zegereeks voort in Le Mans, Maas tweede

Nanna Skodborg Merrald was zojuist met de 17-jarige Blue Hors Zack (v. Rousseau) niet te kloppen in de Grand Prix Spécial in Le Mans. De vijf juryleden waren het unaniem eens en plaatsten Merrald allemaal aan kop. De scores varieerden van 72,660% tot 77,021% en de totaal score kwam uit op 74,362%.