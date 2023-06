Nanny Mc Phee en Flashbang winnen ook jonge paarden-finales Geesteren

Dat de zesjarige in Duitsland goedgekeurde hengst Flashbang (v. Fürst Jazz) onder Nils Kramer de finale voor zesjarige dressuurpaarden op CDI Geesteren won (77,8%), is geen verrassing. Hij was namelijk de enige deelnemer. Bij de vijfjarigen won Nanny Mc Phee (Vitalis uit Ribbels' Grand Prix-merrie Fun Fun)met Judith Ribbels. Ook dat was niet zo verrassend, de vijfjarige merrie steekt qua punten behoorlijk boven de rest uit.