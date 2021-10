Nars Gottmer verhuist naar Stal Galaxy in Den Ham

Nars Gottmer gaat per 1 januari 2022 verhuizen met zijn paarden naar Den Ham. De Grand Prix-ruiter runde zijn eigen bedrijf tot nu toe op de accommodatie van Matty Marissink, met wie hij ook Kaiser Weltino (v. Dante Weltino) in gemeenschappelijk eigendom heeft, maar heeft nu op Stal Galaxy de mogelijkheid om nog meer op eigen benen te gaan staan. "We hebben dit besluit in goed overleg genomen en Matty en ik blijven ook gewoon samenwerken, maar in Den Ham heb ik de mogelijkheid om te groeien en kan ik ook bijvoorbeeld ruiters uit het buitenland laten komen om te trainen", aldus Gottmer.

“De accommodatie heeft alles wat ik me kan wensen. Een binnen- en buitenbak, een molen, zand- en graspaddocks en een hoop weiland en er zit ook een dekstation bij”, vertelt Gottmer enthousiast.

Familie Witte van Moort

Behalve Kaiser Weltino en zijn andere wedstrijdpaarden neemt Gottmer in het begin in ieder geval ook drie paarden mee, die hij rijdt voor de familie Witte van Moort. “Het is ook mede door de steun van de familie Witte van Moort dat ik deze stap nu op dit moment kan nemen en daar ben ik ze ook heel dankbaar voor”, vervolgt de ruiter. “Zij hebben op dit moment drie hele fijne en getalenteerde paarden bij mij in training, waarvan ik er één binnenkort in de Lichte Tour ga starten en twee die nog wat jonger zijn, die mag ik rustig verder opleiden en als ze er aan toe zijn ook uitbrengen.”

Trainen

Het grootste pluspunt van de nieuwe accommodatie is voor Gottmer dat hij ruiters uit het buitenland de mogelijkheid kan bieden om hun paard te stallen en bij hem te verblijven. “Zo kan ik mensen trainen voor een wat langere periode en kunnen ze eventueel ook in Nederland – of Europa – starten terwijl ik ze begeleid. Daar had ik tot nu toe gewoon niet de ruimte voor”, legt Gottmer uit. “En verder heb ik natuurlijk ook mijn eigen lesklanten, die nu ook naar mij toe komen om te trainen, dat kan gewoon zo verder op de nieuwe plek.”

Regelen

Een hoop te regelen dus voor Gottmer met nog twee maanden te gaan. “De paarden gaan 1 januari naar de nieuwe stal en voor die tijd wil ik ook een groom hebben, die er bij gaat wonen”, vertelt de ruiter over zijn plannen. “Ik woon op ongeveer een half uurtje rijden van de nieuwe stal, dat is goed te doen, maar als we goed gesetteld zijn, dan ga ik er denk ik zelf ook wel wonen.”

