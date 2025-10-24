Nathalie zu Sayn-Wittgenstein nieuwe co-trainer van Zweeds dressuurteam

De Deense Grand Prix-amazone Nathalie zu Sayn-Wittgenstein maakt sinds augustus deel uit van het begeleidingsteam van de Zweede equipe. De tweevoudig olympisch amazone gaat samenwerken met teamtrainer Louise Nathorst. Beiden delen volgens de Zweedse federatie dezelfde missie, maar brengen ieder hun eigen ervaring en invalshoek mee.

Savannah Pieters Door

Zu-Sayn Wittgenstein is inmiddels meerdere keren aanwezig geweest bij de trainingen van het Zweedse team. Ze liet in gesprek met Horse2Rider weten dat ze er heel enthousiast over is en graag wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Zweedse dressuursport. “Ik hoop nieuwe inspiratie en motivatie te kunnen brengen, om Zweden te helpen de doelen te bereiken. Mijn manier van trainen is om het zo eenvoudig mogelijk te maken om het doel te halen”, aldus Zu Sayn-Wittgenstein.

Ook teamcaptain Stefan Jansson is blij met de samenwerking met Zu Sayn-Wittgenstein, die voorheen ook al eens bondscoach van het Deens dressuurteam was. “De komst van Nathalie kan extra energie en een nieuwe impuls geven aan onze ruiters. Ze brengt niets radicaal nieuws, maar staat voor de harmonieuze manier van rijden waar wij naar streven.”

Bron: Horse2Rider.com