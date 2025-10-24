Nathalie zu Sayn-Wittgenstein nieuwe co-trainer van Zweeds dressuurteam

Savannah Pieters
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein nieuwe co-trainer van Zweeds dressuurteam featured image
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein met Digby. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Deense Grand Prix-amazone Nathalie zu Sayn-Wittgenstein maakt sinds augustus deel uit van het begeleidingsteam van de Zweede equipe. De tweevoudig olympisch amazone gaat samenwerken met teamtrainer Louise Nathorst. Beiden delen volgens de Zweedse federatie dezelfde missie, maar brengen ieder hun eigen ervaring en invalshoek mee.

Door Savannah Pieters

Zu-Sayn Wittgenstein is inmiddels meerdere keren aanwezig geweest bij de trainingen van het Zweedse team. Ze liet in gesprek met Horse2Rider weten dat ze er heel enthousiast over is en graag wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Zweedse dressuursport. “Ik hoop nieuwe inspiratie en motivatie te kunnen brengen, om Zweden te helpen de doelen te bereiken. Mijn manier van trainen is om het zo eenvoudig mogelijk te maken om het doel te halen”, aldus Zu Sayn-Wittgenstein.

Ook teamcaptain Stefan Jansson is blij met de samenwerking met Zu Sayn-Wittgenstein, die voorheen ook al eens bondscoach van het Deens dressuurteam was. “De komst van Nathalie kan extra energie en een nieuwe impuls geven aan onze ruiters. Ze brengt niets radicaal nieuws, maar staat voor de harmonieuze manier van rijden waar wij naar streven.”

Bron: Horse2Rider.com

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like