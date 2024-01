Nathalie zu Sayn-Wittgenstein stelt zich kandidaat voor bestuur Deense Hippische Federatie

Tweevoudig Deens Olympische teamamazone en voormalig Deense Bondscoach, Nathalie zu Sayn-Wittgenstein heeft zicht kandidaat gesteld voor een zetel in de raad van bestuur van de Deense Hippische Federatie (DRF). Na een turbulente tijd kondigden begin januari zowel voorzitter Ulf Helgstrand als vice-voorzitter Jakob Ravnsbo aan dat ze in 2024 hun functie zouden neerleggen, waardoor het DRF op zoek moest naar een nieuwe voorzitter en drie bestuursleden.

Aan Ridehesten meldt Nathalie dat een cultuurverandering één van haar visies is voor de toekomst van de paardensport: “De paardensport heeft in mijn ogen een dieptepunt bereikt. En dat is niet alleen mijn standpunt, maar het is de mening van velen. Met een nieuwe voorzitter en nieuwe krachten in het bestuur hoop ik dat dit in iets positiefs kan worden omgezet. Want we moeten de positieve dingen en de positieve verhalen weer terugkrijgen.

De nieuwe bestuursleden worden op zaterdag 13 april 2024 gekozen tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden

Bron: Horses.nl/ Ridehesten