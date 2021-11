Nathalie zu Sayn-Wittgenstein stopt per direct als bondscoach Deens dressuurteam

Waar de KNHS afscheid heeft genomen van Rob Ehrens als bondscoach van de springruiters, scheiden zich in Denemarken de wegen tussen de Dansk Ride Forbund (DRF) en Nathalie zu Sayn-Wittgenstein. De DRF wil in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs flinke stappen ondernemen om twee medailles mee naar huis te nemen en heeft daarom een andere opzet bedacht om de dressuurruiters te ondersteunen. Er wordt afscheid genomen van de rol bondscoach en er komt een deskundig team dat de ruiters gaan adviseren.

Deze plannen hebben er toe geleidt dat Nathalie zu Sayn-Wittgenstein per direct haar functie neerlegt. De DRF had hoopte dat ze een functie binnen het team van experts wilde gaan bekleden, maar daar bedankte de Deense prinses voor. “Nathalie heeft zich als bondscoach fantastisch ingezet. Het sportieve niveau bij de senioren is misschien nog niet eerder zo hoog geweest en daar heeft Nathalie een groot aandeel in gehad. We hadden haar graag in het nieuwe team gezien, maar respecteren haar keuze en waarderen de samenwerking van de afgelopen vier jaar”, aldus voorzitter Morten Schram Rodtwitt.

Zu Sayn-Wittgenstein

Zu Sayn-Wittgenstein begon in 2017 als bondscoach van het Deens dressuurteam. Ze was de vijftien jaar jaar daarvoor succesvol op internationaal Grand Prix-niveau en vertegenwoordigde haar thuisland op zeven EK’s, drie WK’s en twee Olympische Spelen. De keuze voor Zu Sayn-Wittgenstein als bondscoach werd destijds gemaakt in nauw overleg met de ruiters en amazones.

Eén keer zilver, vijf keer brons

Onder leiding van Zu Sayn-Wittgenstein wonnen het Deense team in 2017 zilver op het EK in Gothenburg en was er twee keer individueel brons voor Cathrine Dufour, wederom individueel brons voor Dufour op het EK in Rotterdam (2019) en team- en individueel brons (wederom voor Dufour) op het EK dit jaar in Hagen.

Bron: DRF