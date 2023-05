Nations Cup Compiègne: Cassøe Krüth bevestigt Deense suprematie, Maas rijdt zich in de kijker

Dat Denemarken dit jaar misschien nog wel sterker is dan vorig jaar (toen de Denen Wereldkampioen werden) tekende zich al af in Hagen. Vandaag bevestigde Carina Cassøe Krüth, die koos voor de FEI Nations Cup in Compiègne (in plaats van Hagen), dat beeld. Met Heiline's Danciera (v. Fürstenball) won ze de Grand Prix met 78,674%. Voor Nederland viel Lynne Maas op: Electra is altijd al een paard met alles in huis voor de Grand Prix, maar ze had nog wel eens moeite het hoofd koel te houden. Dit seizoen lukt dat steeds beter.

Het seizoen is natuurlijk nog maar net begonnen, maar toch tekent zich al af dat Denemarken ook dit jaar hét team is. Met Nanna Skodborg Merrald (vier paarden die 75+ kunnen lopen), Daniel Bachmann Andersen (Vayron), Andreas Helgstrand (Jovian en Queenparks Wendy) en Carina Cassøe Krüth (met Heiline’s Danciera) heeft Denemarken vier combinaties die over de 75% kunnen. En daarmee dus ook goede papieren voor Riesenbeck en vervolgens Parijs (want alle genoemde paarden – afgezien van Zack, één van de vier GP-paarden van Skodborg Merrald – zijn nog jong genoeg).

Meer rust

De twaalfjarige Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) heeft al wel vaker over de 78% gelopen in de Grand Prix, maar in Compiègne viel op dat er nog iets meer rust in het beeld is gekomen. Afgezien van de piaffe, die nog altijd een beetje ongemakkelijk en ongecontroleerd oogt (en gespannen, met de trillende onderlip van de merrie), liep de merrie onder Cassøe Krüth een proef met veel kwaliteit waarin de twee lieten zien dat zij er ook dit jaar weer bij zijn. De jury kwam op 78,674 (77,717-80%).

Everdale is fit

De veertienjarige Everdale (v. Lord Leatherdale), die zijn laatste concours eind 2022 (Mechelen) liep, liet onder Charlotte Fry zien dat hij ook fit is. Aan het begin van de proef misschien wel een beetje te fris (niet stilstaan bij halthouden), maar gedurende de proef en vooral in en na de galoptour werd de hengst steeds beter. Onder de streep kwam Everdale op 77,413%, waarbij er enige juryverschillen opvielen. Waarschijnlijk rekende de jury bij B (75,109% van Kurt Christensen) het hem strenger aan dat hij met meer lengte in de hals zou kunnen lopen, dan de jury bij E (80,109% van Isobel Wessels.

Destacado FRH

Destacado FRH (v. Desperados) loopt met Matthias Alexander Rath al vanaf 2021 in de Grand Prix en het is te zien dat hij steeds bevestigder wordt in het werk. In Compiegne was er 74,87% (geen record, wel één van zijn betere scores). Hij zou dit jaar best eens in aanmerking kunnen komen voor het EK-team als de hengst zich zo blijft door ontwikkelen.

Lynne Maas valt op

Voor Nederland zette Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) de beste prestatie neer (73,174%), maar het was vooral Lynne Maas die opviel. De scherpe merrie Electra (v. Jazz) is altijd al een paard geweest met heel veel talent. Maar in de ring kwam dat er niet altijd uit en wilde ze nog wel eens te heet worden. Dit seizoen lijkt Maas dat steeds beter onder controle te hebben en loopt Electra met meer rust.

Kanshebbers

In Compiègne kwam de Nederlandse combinatie op een nieuw record van 72,783% en daarmee komt Maas toch steeds hoger op het lijstje van Alex van Silfhout. Over drie weken zal zich op het NK Dressuur meer aftekenen, maar voorlopig lijkt het erop dat Hermès dit seizoen in ieder geval niet loopt (zo meldde Joop van Uytert in de Horses Podcast), de rentree van Edward Gal lijkt evenmin al direct op handen en het is onduidelijk wanneer Emmelie Scholtens weer kan rijden na haar operatie. De comeback van Tørveslettens Titanium van Marieke van der Putten zal na zijn koliekoperatie waarschijnlijk ook nog enige tijd op zich laten wachten.

En daarmee lijken op dit moment de kanshebbers voor een teamplaats in Riesenbeck (dat overigens pas in september plaatsvindt, er kan dus nog van alles gebeuren): Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss, Marlies van Baalen met Habibi DVB, Dinja van Liere met Hartsuijker (die dit buitenseizoen nog niet gelopen heeft), Hans Peter Minderhoud met Invictus (of Glock’s Dream Boy die dit buitenseizoen nog niet gelopen heeft), Kirsten Brouwer met Foundation (die dit buitenseizoen nog niet gelopen heeft) en Lynne Maas met Electra.

Voorlopig tweede

Terug naar Compiègne: daar staat Nederland voorlopig op een tweede plaats met 29 punten achter Denemarken (22 punten) in de FEI Nations Cup dressuur. Voor Nederland reed ook Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson), die met een nette proef op 70,913% uitkwam.

In totaal scoorde tweederde van het deelnemersveld (21 van de 32) over de 70%.

Bron: Horses.nl