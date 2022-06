Nations Cup dressuur Hagen: TeamNL Pony’s en Children derde

Er wordt goed gereden door de Nederlandse jeugd tijdens het Hagen Future Champions. Vandaag stonden de Nations Cup wedstrijden voor de dressuur op het programma. Vanochtend was de aftrap voor de Children. Onder leiding van Imke Schellekens-Bartels kwamen drie combinaties aan start. Sophie Evers zette met Beumonde (v. United) het beste Nederlandse resultaat neer. Duitsland won de wedstrijd en België werd tweede. Bij de pony's werd de wedstrijd wederom door Duitsland gewonnen en eindigde TeamNL ook op plaats drie.

Bij de Children was Duitsland met een totaal score van maar liefst 154.375% de absolute winnaar. België volgde met bijna vijf% los op plaats twee. Hun totaal score kwam uit op 149.700% Nederland reed in totaal 149.50% bij elkaar en werden hiermee nipt derde. Bij de pony’s was het wederom Duitsland die als winnaar uit de bus kwam rollen. Dit keer met een totaalscore van 146.667% De Denen nestelde zich met 145.952% op de tweede plaats, gevolgd door Nederland met 143.857%.

TeamNL Children

Sophie Evers reed Beumonde naar een mooie score van 75.150% en was hiermee goed voor het beste Nederlandse resultaat. Individueel eindigde zij op de derde plaats. Robin Dicker reed Helena (v. Don Tango B) naar 74.300% en een individuele vijfde plaats. De derde Nederlandse combinatie Sophie van Iwaarden reed met Hermes Mithras (v. Abanos) 71.150% bij elkaar. Hiermee werd zij het wegstreep resultaat voor Nederland maar eindigde individueel nog wel op de negende plaats. De totaalscore kwam uit op 149.450%. De Duitsers waren vandaag niet te verslaan. Met een laagste score van 73.625% en een hoogste score van 79.300% en een totaalscore van 154.375% waren zij de absolute winnaars. Ook België deed goede zaken: zij eindigde met 74.300% en 75.400%, totaal 149.700%, op de derde plaats.

TeamNL Pony’s

Het pony team, eveneens onder leiding van Imke Schellekens-Bartels reed vandaag ook naar de derde plaats: een knappe prestatie. Maddy Dijkshoorn en Boogie de l’Aube (v. Don’T Worry) reden naar 70.857% en werden individueel achtste. Morgan Walraven en Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Boi) reden naar 70.424% en werden hiermee het wegstreep resultaat. Bridget Lock zette voor Nederland het beste resultaat neer. In het zadel van Don Davino Horsepoint (v. Don Carino du Bois) reed Bridget naar 73% rond en individueel een knappe tweede plaats.

Uitslag Children

Uitslag Pony’s