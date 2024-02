Nations Cup Wellington: Hendricks wint Kür, Kohmann wint de Spécial

Op de FEI Nations Cup-wedstrijd op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington heeft Felicitas Hendricks haar zegereeks voortgezet. De amazone reed de Destano-zoon Drombusch OLD naar 79,10% in de Grand Prix Kür en won daarmee haar zesde proef op rij. Kevin Kohmann won de Grand Prix Spécial.

“Het blijft onwerkelijk, ik raak hier zeker niet gewend aan”, vertelt Felicitas Hendricks na haar zesde overwinning op rij. “Ik ben heel dankbaar dat ik een paard heb dat iedere keer z’n uiterste best doet, hij stelt nooit teleur. Hij is altijd klaar om te gaan en hij voelde in de proef van vandaag echt fantastisch. Hij was heel fris, wat denk ik wel zichtbaar was in de uitgestrekte galop, maar ik kon niet stoppen met glimlachen, omdat ik hem het liefst fris en blij zie.”

Top drie

Hendricks bleef met de 79,10% net onder haar PR van 79,105%, maar het was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Tinne Vilhelmson-Silfvén reed Devanto (v. De Chirico) met 77,415% en Frederic Wandres eindigde derde met Total Recall (v. Totilas) met 77,080%.

GPS

De Grand Prix Spécial kwam op naam van Kevin Kohmann. Kohmann reed Dünensee (v. Dancier) naar 69,468%. Michael Klimke en Domino (v. Den Haag) volgden met 67,766% op plaats twee.

Bron: Horses.nl/GDF