Nederland nieuw CDI rijker

Nederland is in 2021 een CDI rijker. Van 22 tot en met 25 april staat er op het compleet gerenoveerde paardensportcentrum Dutch Equestrian Estate in Schaijk een nieuwe internationale dressuurwedstrijd op de kalender.

Met het nieuwe CDI Schaijk wordt voldaan aan de vraag naar een internationale outdoor dressuurwedstrijd in Nederland. Dit nieuwe initiatief is een idee van Thomas en Sanne van Heel, eigenaren van het complex. Het evenement moet onder andere het Dutch Equestrian Estate internationaal op de kaart zetten en daarnaast de internationale dressuursport in Nederland ondersteunen. Het CDI Schaijk zal een hoogwaardig concours worden met CDI3* Zware Tour en Lichte Tour rubrieken met daarnaast de jeugdrubrieken voor de U25, young riders, junioren, pony’s en children.

Organisatie

De organisatie zal in handen liggen van Fenna Roefs en Koen Gomes. “Wij zijn verheugd om als RFS Events de organisatie op ons te nemen”, vertelt Roefs. “Thomas en Sanne zijn natuurlijk welbekend in de spring- en eventingwereld, maar hebben mij gevraagd of ik de verantwoordelijkheid op me wil nemen voor de dressuurwedstrijden op het Dutch Equestrian Estate. Zo is de organisatie voor dit CDI ontstaan. Ik heb Koen benaderd of hij mij hierin kan ondersteunen en zo zullen wij samen de organisatie van het evenement op ons nemen. Wij vullen elkaar erg goed aan; Koen zal zich richten op het sporttechnische en ik zal me meer bezig houden met de commercie en de invulling van het evenement. We zijn een jong en dynamisch team met een duidelijke visie.”

Grote vraag

Ook Gomes kijkt uit naar CDI3* Schaijk 2021. “Het is fantastisch om straks weer een nieuwe internationale wedstrijd in Nederland te hebben”, vult hij aan. “Na het wegvallen van de wedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland was de vraag groot en die vraag vullen wij hiermee in. Ik ben trots om hier onderdeel van te mogen zijn en we zullen er alles aan doen om er straks een geweldig evenement neer te zetten. De organisatie is inmiddels al in volle gang en we hopen dan ook iedereen volgend jaar te mogen verwelkomen in Schaijk”, aldus Gomes.

Springen en eventing

CDI Schaijk gaat hand in hand met de internationale springwedstrijd ‘CSI Dutch Equestrian Estate’ in de week voorafgaand (14-18 april 2021) en de internationale eventingwedstrijd ‘CCI Dutch Open Eventing’ (29 april -2 mei 2021), de week na het CDI. Tevens staat er later in 2021 nog een CDI op de kalender. Deze wedstrijd zal worden gehouden van 23 tot en met 26 september. Tussendoor zullen er twee Subtopwedstrijden worden georganiseerd in mei en juli. Ook hier zal de organisatie in handen zijn van Roefs en Gomes.

