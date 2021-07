Nederlanders blijven succesvol in Grote Brogel

Sanne Paulissen, Esmee Zwaagstra en Romy Bemelmans waren erg succesvol in Grote-Brogel. Alle drie wonnen zij hun rubriek. Kebie Raaijmakers pakte een tweede plaats in de kür op muziek voor junioren. Daarnaast behaalde Theo Hanzon de tweede plaats in de kür op muziek in het intermediaire I.

Sanne Paulissen schreef de kür op muziek voor Young Riders op haar naam met de 11-jarige KWPN’er Flugel (v. United). Afgelopen vrijdag pakte de combinatie ook al de overwinning in de individuele proef YR. Toen kreeg ze 68.412%. Vandaag behaalde Paulissen een nieuw PR met 69,395% (bijna 6% boven de tweede plaats). Het Franse jurylid Anne Prain gaf het duo 71.050%.

Pony’s

Bij de kür op muziek voor de pony’s won de Deense amazone Cornelia Munch Sinding met de 12-jarige ruin Terbofens Charico. Veerle van Hof greep de tweede plaats met de Vinkenhove Xander (v. Orchard Boginov). Het paar scoorde 72.792%. Morgan Walraven kwam met Devil’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) op de vierde plaats met 72.642%.

Kür op muziek voor junioren

Esmee Zwaagstra zette de best score neer in de kür op muziek voor junioren. In het zadel van de 9-jarige KWPN’er Hapy (v. Johnson) behaalde ze een percentage van 71.475%. Van het Belgische jurylid Olivier Smeets kreeg het paar een 8 voor de uitgestrekte draf, het ritme, de elasticiteit en de muziek. Kebie Raaijmakers pakte de tweede plaats met Lord of Rock (v. Lord Sinclair II). De combinatie kreeg een score van 68.183%.

Kür op muziek Intermediaire I

Romy Bemelmans behaalde de overwinning in de kür op muziek in het Intermediaire I. Tijdens de proef zat Bemelmans in het zadel van de 9-jarige KWPN’er Hip Hop (v. Jazz). Het duo kreeg 8’en voor de verzamelde stap en uitgestrekte stap en draf. Het jurylid bij M, Adriaan F. Hamoen, gaf het paar zelfs een 8,5 voor de uitgestrekte draf. In totaal kregen ze 72.515%. Theo Hanzon greep met de goedgekeurde KWPN-hengst Invershin (v. Charmeur) de tweede plaats. Gisteren eindigde de combinatie op de zesde plaats met 66.265%. Vandaag was hun debuut succesvol met 71.105%.

Bron: Horses.nl