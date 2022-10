Nederlanders succesvol in Le Mans

De Nederlandse amazones waren gisteren succesvol in Le Mans. Bij de Pony's won Maddy Dijkshoorn en bij de Children was Hansje Boudewijn de beste. In de Prix St. Georges, Intermediate B en bij de Junioren vielen de Nederlanders ook in de prijzen.

Bij de Children trok Boudewijn de overwinning naar zich toe met de 16-jarige KWPN’er Bo (v. Florett As). De combinatie reed naar 80,197%. Floortje Visser eindigde op de tweede plaats met de 17-jarige Flash Dance (v. Karandasj). Visser ontving met de merrie 77,482%.

Dijkshoorn als enige over 70%

Bij de Pony’s was Dijkshoorn de concurrenten de baas en was de enige die boven de 70% scoorde. De amazone reed de ring binnen met de 15-jarige Boogie de l’Aube (v. Don’t Worry). De jury beoordeelde de proef met 72,191%. In augustus maakte de combinatie op het EK in Strzegom nog deel uit van het team. In Polen haalden ze zilver in de kür op muziek met 77,795%. Sissi Gijsen werd derde met de twaalfjarige New Star 8. Gijsen haalde met de ruin 69,048%. Begin oktober zette het paar ook al een goede prestatie in Ornago neer door de individuele proef en de kür op muziek bij de Pony’s te winnen.

Geluk tweede in Intermediate B

Elisabeth Geluk pakte de tweede plaats in de Intermediate B met de tienjarige KWPN’er Hamilton (v. Apache). De jury waardeerde de proef van het paar met 67,522%.

Lübkemann derde in Prix St. Georges

In de Prix. St. Georg nam Sharon Lübkemann de derde prijs in ontvangst. Met de twaalfjarige Dundee United (v. Delamanga) kreeg ze 69.706%.

Raaijmakers tweede bij Junioren

Kebie Raaijmakers viel in de prijzen bij de Junioren. Met de zevenjarige KWPN’er Kevita (v. Negro) bemachtigde de amazone de tweede plaats met 69.242%.

Bron: Horses.nl