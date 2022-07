Nederlands dressuurteam tweede in CDIO4* Nations Cup Falsterbo

Het Nederlands team bestaande uit Remy Bastings met Ambassador (v. Rhodium), Judith Ribbels met Fun Fun EB (v. Sorento), Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein (v. Sir Donnerhall I) en Kirsten Brouwer met de KWPN-hengst Foundation (v. United) is op de tweede plaats (van drie teams) geëindigd in de landenwedstrijd in het Zweedse Falsterbo. Denemarken ging er met de overwinning vandoor, Zweden werd in deze thuiswedstrijd derde.