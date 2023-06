Nederlands gefokte Jumeaux, Lichte Tour-kampioen Spanje

De in Nederland gefokte De Niro-zoon Jumeaux heeft afgelopen weekend in Spanje het kampioenschap in de Lichte Tour gewonnen met José Antionio Garcia Mena. De donkere vos-hengst, die Jumeaux gedoopt werd door zijn fokster Esther de Graaf, won de titel met een gemiddelde score van ruim 73% over drie wedstrijddagen. "Ik ben zo ongelooflijk trots", liet De Graaf weten. "Hij is het eerste veulentje dat ik zelf heb gefokt en dat hij het dan zo goed doet, dat is echt zo bijzonder."

De Graaf fokte Jumeaux uit de Vivaldi-dochter Evique, waarmee ze zelf tot en met het ZZ-Zwaar succesvol was in de sport. Bij de eerste controle na de inseminatie bleken er twee embryo’s te zijn, waarvan er eentje, zoals gebruikelijk is in dit soort gevallen, werd afgeknepen. “Daar heeft Jumeaux ook zijn naam aan te danken, ik heb hem zo genoemd omdat hij er een van een tweeling was”, licht De Graaf toe. “Hij is als veulentje verkocht aan Jordy Domingo en met hem was Jumeaux succesvol in het jonge paardencircuit. In 2019 zouden ze eigenlijk naar het WK voor jonge dressuurpaarden gaan, maar toen mocht dat niet omdat er alleen Spaanse paarden mochten meedoen vanuit Spanje. Dat was jammer.”

Lichte Tour

Domingo was met Jumeaux succesvol tot op Lichte Tour-niveau voordat de hengst begin dit jaar door zijn eigenaar Miguel Noguera Henriquez bij Garcia Mena werd ondergebracht. Inmiddels heeft Garcia Mena twee keer internationaal gestart met de negenjarige vos, waarbij het duo scores van ruim zeventig procent kreeg van de jury en ook al twee keer een overwinning en drie top vijf-klasseringen op naam schreef.

De afsluitende kür:

Jumeaux als veulentje met zijn moeder Evique

Bron: Horses.nl